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Львівського волонтера відправили під нічний домашній арешт у справі про автомобілі для ЗСУ

Прокурори просили арешт із заставою 208 000 грн, але суд погодився тільки на домашній арешт.

Львівського волонтера відправили під нічний домашній арешт у справі про автомобілі для ЗСУ
Назарій Островський
Фото: facebook.com/nazarii.ostrovskyi

Голосіївський районний суд Києва 19 вересня обрав запобіжний захід львів'янину Назарію Островському – одному з волонтерів, якого поліція підозрює у махінаціях із ввезенням автомобілів для армії.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Волонтер розповів, що слідчі та прокурори просили заарештувати його з альтернативою внесення застави у розмірі 208 000 грн, але суд погодився тільки на нічний домашній арешт – з 23:00 до 06:00. Зазначимо, що в цей час в Україні діє комендантська година.

"На жаль, поки що не можу коментувати шиту білими нитками справу через таємницю слідства, але колись, після перемоги буде дуже цікава книжка", – написав Островський.  

Назарій Островський – підприємець та депутат Бродівської міської ради, голова Львівської міської організації "Української Галицької партії". 8 вересня поліція провела обшуки в нього, а також ще в одного львівського волонтера - Святослава Літинського.

Літинський та Островський є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів. Ухвалу про проведення обшуків видала 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року. Наразі ухвали у цьому досудовому розслідуванні взагалі не публікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука. Правоохоронні органи звинуватили їх у продажу автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу.

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