Львівського волонтера відправили під нічний домашній арешт у справі про автомобілі для ЗСУ

Прокурори просили арешт із заставою 208 000 грн, але суд погодився тільки на домашній арешт.

Голосіївський районний суд Києва 19 вересня обрав запобіжний захід львів'янину Назарію Островському – одному з волонтерів, якого поліція підозрює у махінаціях із ввезенням автомобілів для армії.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Волонтер розповів, що слідчі та прокурори просили заарештувати його з альтернативою внесення застави у розмірі 208 000 грн, але суд погодився тільки на нічний домашній арешт – з 23:00 до 06:00. Зазначимо, що в цей час в Україні діє комендантська година.

"На жаль, поки що не можу коментувати шиту білими нитками справу через таємницю слідства, але колись, після перемоги буде дуже цікава книжка", – написав Островський.

Назарій Островський – підприємець та депутат Бродівської міської ради, голова Львівської міської організації "Української Галицької партії". 8 вересня поліція провела обшуки в нього, а також ще в одного львівського волонтера - Святослава Літинського.

Літинський та Островський є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів. Ухвалу про проведення обшуків видала 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року. Наразі ухвали у цьому досудовому розслідуванні взагалі не публікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука. Правоохоронні органи звинуватили їх у продажу автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу.