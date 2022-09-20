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ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини

 Українська авіація завдала за добу 15 ударів по ворогу.

ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
Фото: надано автором

На півдні українська авіація завдала за добу 15 ударів по ворогу. Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“2 безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню “Орлан-10” та “Орлан-30” знищено”, – йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 260 вогневих завдань, зокрема по місцях зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

Підтверджені втрати ворога складають: 

  • 90 рашистів, 
  • три танки і 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 
  • три гаубиці “Мста-Б” й “Мста-С”, 
  • чотири самохідних 152 мм “Акації”,
  • дві самохідних гармати “Гіацинт-С”,
  • 6 реактивних систем залпового вогню “Град”,
  • склад ворожих боєприпасів в Правдиному.

Нагадаємо, окупанти хотіли влаштувати альтернативну переправу через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького. Однак баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогонь ЗСУ, поповнила підводний флот окупантів.

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