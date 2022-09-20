"Росія лишила у Куп’янську розруху, ми відновимо незламний дух міста".

Росія лишила у деокупованому місті Куп’янськ у Харківській області єдине, що вміє, – розруху.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері.

“У давні часи Куп’янськ був міцною козацькою слободою. Росія залишила тут по собі єдине, що вміє, – розруху. Але ми все відродимо й відновимо незламний дух цього міста”, – йдеться у повідомленні.

“Бо Куп’янськ – це Україна. Так було, є й буде”, – сказав президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, інформація про деокупацію Куп'янська з'явилася 10 вересня.

Під час окупації у місті через знущання проходив кожен, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ.

15 серпня вже третій очільник Куп’янська отримав підозру в колабораціонізмі. Напередодні підозру повідомили ексмеру Володимирові Демченку, який у лютому здав місто росіянам.