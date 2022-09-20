Росія лишила у деокупованому місті Куп’янськ у Харківській області єдине, що вміє, – розруху.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері.
“У давні часи Куп’янськ був міцною козацькою слободою. Росія залишила тут по собі єдине, що вміє, – розруху. Але ми все відродимо й відновимо незламний дух цього міста”, – йдеться у повідомленні.
“Бо Куп’янськ – це Україна. Так було, є й буде”, – сказав президент.
Нагадаємо, інформація про деокупацію Куп'янська з'явилася 10 вересня.
Під час окупації у місті через знущання проходив кожен, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ.
15 серпня вже третій очільник Куп’янська отримав підозру в колабораціонізмі. Напередодні підозру повідомили ексмеру Володимирові Демченку, який у лютому здав місто росіянам.