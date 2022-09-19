Головне за день. Понеділок, 19 вересня

Похорон королеви Єлизавети II, ворожі обстріли Донеччини, звільнення Білогорівки, перший конверт воєнного часу, відкриття трьох ресторанів McDonald’s у столиці. Яким запам’ятається 208-й день повномасштабної війни.

У Лондоні сьогодні, 19 вересня, поховали королеву Єлизавету II, яка правила Сполученим Королівством 70 років.

Із ночі натовп охочих вшанувати королеву почав збиратися біля Вестмінстерського абатства, де відбулося відспівування. Від України віддати шану Її Величності поїхали перша леді Олена Зеленська та голова уряду Денис Шмигаль.

Відспівування та прощання за участі високопоставлених гостей пройшли у закритому режимі в Віндзорському замку. Єлизавета ІІ спочиватиме у меморіальній каплиці короля Георга VI, де поховані також її батьки і сестра. Туди ж згодом перепоховають чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа II, який помер торік у квітні.

Детальніше – в нашій новині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за добу ворог завдав чотири ракетні та 9 авіаційних ударів по Україні. Противник, як і раніше, робить спроби повністю окупувати Донеччину.

На полігоні поблизу міста Торез окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 вересня – у нашій новині.

Уночі і зранку 19 вересня російські військові обстріляли Торецьк, Краматорськ і Авдіївку Донецької області. Окупанти застосували ракети, артилерію і авіацію.

У Торецьку з-під завалів зруйнованого ворожими обстрілами житлового двоповерхового будинку вилучено тіло жінки 1957 року народження, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Донецькій області..

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, ракетного удару російські загарбники завдали і по Краматорську – пошкодили будівлю економічного коледжу. За попередньою інформацією, використали ЗРК С-300. Люди, на щастя, не постраждали.

Під ранок масованого артобстрілу знову зазнала Авдіївка – постраждала центральна частина міста. Інформація щодо жертв не надходила, обсяги руйнувань встановлюються.

Керівник ОВА вкотре закликав усіх мешканців регіону евакуюватися: "Щодня росіяни б’ють по цивільних об’єктах, намагаючись завдати якнайбільшої шкоди. Залишатися в області означає наражати себе на невиправданий ризик. Евакуюйтесь вчасно!”

Збройні Сили України деокупували і взяли під свій контроль селище Білогорівка в Луганській області.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що "всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини", адже "цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині".

"За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", - додав Гайдай.

ІТ-армія зламала сайт групи Вагнера, що вербує російських в’язнів для відправки на війну в Україну.

Про це йдеться на Telegram-каналі It Army Of Ukraine - спільноти IT-фахівців з усього світу, які об'єдналися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча!" - наголосили у спільноті.

Передумов для значного поширення в Україні віспи мавп немає, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час пресбрифінгу 19 вересня.

У зв’язку з цим немає і необхідності проводити щеплення проти цієї хвороби в Україні. Такої рекомендації не давала і ВООЗ.

В Україні є 5000 ПЛР-тестів для діагностики віспи мавп. Їх отримав кожен регіон. Лікують хворобу симптоматично, за міжнародними протоколами.

Якщо людина має схожі на віспу мавп симптоми - висипку у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо – варто звернутися до лікаря, використовуючи захисну маску і рукавички.

Завтра, 20 вересня, Укрпошта починає продаж першого маркованого конверта воєнного часу "Ласкаво просимо до пекла".

"Новий конверт "Ласкаво просимо до пекла" передає думки всіх українців від 24 лютого — ніякої дипломатії і все по факту. Сподіваюся, він сподобається вам не менше, аніж наші марки. Придбати такі конверти можна у всіх відділеннях Укрпошти та онлайн — із завтрашнього дня", - повідомив у соцмережах генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

І ще одна добра новина: 20 вересня в Києві відкриються три ресторани McDonald’s, щоправда, усі три – на лівому березі.

Пізніше в столиці відновлять роботу ще сім закладів, а згодом відкриватимуться решта ресторанів в Києві та в різних містах на Заході країни.

За даними пресслужби, спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки – компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів, і можна буде скористатися послугою McDrive та експрес-вікнами. В інших містах запуск закладів також розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість завітати туди і самостійно.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!