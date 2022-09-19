Імовірність значного поширення віспи мавп в Україні низька, – МОЗ

В Україні наразі є 5000 ПЛР-тестів для діагностики хвороби.

Передумов для значного поширення віспи мавп немає, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час пресбрифінгу 19 вересня.

У зв’язку з цим немає і необхідності проводити щеплення проти цієї хвороби в Україні, зазначив він. Такої рекомендації не давала і ВООЗ.

В Україні є 5000 ПЛР-тестів для діагностики віспи мавп. Їх отримав кожен регіон. Лікують хворобу симптоматично, за міжнародними протоколами.

Якщо людина має схожі на віспу мавп симптоми: висипку у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо – варто звернутися до лікаря, використовуючи захисну маску і рукавички.

"Важливо, що іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів", – додав Кузін.

Нагадаємо, в Україні зафіксували перший випадок віспи мавп. У пацієнта легкий перебіг хвороби. Його госпіталізували для спостереження за захворюванням.