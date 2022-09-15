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В Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп, - МОЗ

Пацієнта госпіталізували до медичного закладу для стаціонарного лікування, має легкий перебіг хвороби.

В Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп, - МОЗ
Фото: Вікіпедія

В Україні 15 вересня лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, хворий госпіталізований, має легкий перебіг хвороби - із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі.

"Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку", - розповіли в міністерстві.

Пацієнт розповів, що не мав контактів із хворими на мавпячу віспу й не виїздив за кордон.

В міністерстві додали, що поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що хворий інфікувався в одному з великих міст країни. Щоб зберегти анонімність пацієнта, область, де зареєстрували перший випадок хвороби, не вказують.

Нагадаємо, днями у США в окрузі Лос-Анджелес підтвердили першу смерть від віспи мавп.

Раніше через віспу мавп у США було оголошено надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я. Кількість випадків хвороби в країні перевищила 6600.

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