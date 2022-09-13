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​За минулий тиждень 23 864 українця захворіли на коронавірус

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19.

​За минулий тиждень 23 864 українця захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

З 5 по 11 вересня зафіксували 23 864 випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема за минулий тиждень COVID-19 виявили у 3 706 дітей та 551 медичного працівника. Госпіталізувати довелося 4 734 людини. Померли від ускладнень 70 пацієнтів.

Для порівняння: за попередній тиждень виявили 16 155 нових випадків, зокрема 44 людини померли.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 5 096 397 випадків коронавірусу. З-поміж них 4 947 296 людей одужали, а 108 955 – померли. Загалом зробили 31,7 млн ПЛР та експрес-тестів.

За минулий тиждень щеплення від COVID-19 зробили 81 037 людей. Зокрема 33,3% отримали першу дозу, 8% – другу, 56,5% – першу бустерну та 2,2% – другу бустерну.

За весь час вакцинальної кампанії, яка розпочалась 24 лютого 2021-го, 15,3 млн людей зробили щонайменше два щеплення.

 

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила про те, що Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech проти COVID-19.

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