Литва передала Черкащині медичні засоби на більше ніж 200 тисяч євро

Зібрати та передати цінний вантаж допоміг громадський діяч і журналіст Андрюс Тапінас.

Литовці передали українським медикам медичні засоби для оперативних втручань при складних переломах.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА ІгорТабурець.

Зокрема, литовці передали медикам Черкащини металеві фіксатори, пластини, анкери та інше необхідне. Вартість переданого вантажу близько 220 тис. євро.

Як зазначив Табурець, відтепер лікарі зможуть ще якісніше надавати допомогу травмованим, а навантаження на травматологічну службу зараз суттєве.

Нагадаємо, Литва продовжує надавати матеріальну підтримку не лише медикам, але й ЗСУ. Серед іншого, Литва відправила Україні 105 мм гаубиці.