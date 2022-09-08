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Польща, Литва, Латвія і Естонія заборонили вʼїзд туристів з Росії з "шенгеном" з 19 вересня

Подорожі до ЄС – це привілей, і росіяни не повинні його мати в той час, як їхня армія вбиває і катує українців. 

Польща, Литва, Латвія і Естонія заборонили вʼїзд туристів з Росії з "шенгеном" з 19 вересня
Кая Каллас
Фото: mke.ee

Росіяни з шенгенськими візами не зможуть вʼїхати до Польщі, Литви, Латвії та Естонії з 19 вересня. 

Відповідне оголошення розміщено на сайті естонського уряду.

"Разом з Латвією, Литвою і Польщею ми вирішили спільно обмежити можливості туризму для громадян Росії, аби захистити суспільні порядок і безпеку. Росія принесла війну на територію Європи та використовує всі засоби, щоб розколоти наше суспільство. Як держави, розташовані у зовнішнього кордону ЄС, ми маємо оберігати безпеку Європи. Зараз неможливо гарантувати, що російські туристи, які прибувають через Естонію, не несуть за собою ризику для безпеки", – заявила премʼєр-міністерка Кая Каллас.

Вона додала, що країни продовжать працювати над тим, щоби заборона на туризм для росіян почала діяти в усьому Європейському Союзі. 

"Подорожі до європейського Союзу – це привілей, який не належить до числа прав людини. В ситуації, коли в Україні людей мучають, убивають і тероризують, громадяни країни-агресорки не повинні мати можливості насолоджуватися перевагами вільного світу", – заявила вона. 

Винятком із заборони є дозвіл на відвідування росіянами членів родини в Естонії. Також можуть їхати дипломати, росіяни, які мають в Естонії роботу, власники короткостроковї навчальної візи, працівники сфери міжнародних перевезень. Також у вигляді винятку пускатимуть людей з гуманітарних міркувань – дисидентів. 

Нагадаємо, лідери ЄС вирішили не впроваджувати візовий бан для російських туристів, хоч на цьому наполягала Україна. Президент Володимир Зеленський наголошував, що росіяни несуть відповідальність за вбивства українців російською армією, оскільки вони не чинять спротиву своїй владі.

ЄС, щоправда, скасував дію угоди про спрощений візовий режим для росіян, але це рішення привело тільки до здорожчання віз і збільшення термінів їх виготовлення. У звʼязку з таким рішенням країни Балтії і Польща заявили, що вживатимуть заходів самостійно. До них може приєднатися і Фінляндія, яка також має кордон із РФ. 

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