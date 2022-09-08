Окупанти підтримують "інформаційну блокаду" новоприбулих та примусово переводять "мобілізованих" з "ДНР" на контракти, - ГУР

Вороже командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась і особовий склад вважав, що "все іде за планом" якомога довше.

"Мобілізований" особовий склад 1 армійського корпусу окупаційної армії, який переважно складається з мешканців "ДНР", масово переводять на військовий контракт. При тому, що самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум.

Про це повідомляє ГУР.

"Контрактникам" також не надається інформація про суму майбутньої зарплати та терміни її нарахування.

Одночасно на окупованих територіях Херсонської області на передньому краї тримають особовий склад, який нещодавно прибув на війну. Ці військові взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті. Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформацію не повідомляє. Солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні три тижні.

"Командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась і особовий склад вважав, що "все іде за планом" якомога довше", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялось, що Росія вербує білорусів для війни проти України і відправляє їх через свою територію. Проте наступу з боку Білорусі не очікується.