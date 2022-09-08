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У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження.

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів
Фото: kavun.city

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 9-11 вересня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Полтавській областях через сильні дощі та вітер.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з переміщенням атмосферного фронту та утворенням активного циклону вдень 9 вересня у західних областях протягом 10-11 вересня та у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеської та Миколаївської, 11 вересня й у Полтавській областях пройдуть значні дощі. Місцями очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

Внаслідок тривалих злив у зазначених областях загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми (в межах 30-70 мм).

Нагадаємо, за прогнозами, цьогоріч очікується тепла осінь, у першій половині вересня збережеться літня погода. Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою.

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