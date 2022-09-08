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Росіяни за три доби двічі обстріляли пожежну частину в Бахмуті

Поранено двох рятувальників, вони отримали медичну допомогу.

Росіяни за три доби двічі обстріляли пожежну частину в Бахмуті
Фото: facebook.com/DSNSDon

Російські окупаційні війська вдруге завдали удару по пожежній частині у Бахмуті Донецької області. У результаті обстрілу постраждали двоє рятувальників.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Два ворожих обстріли пожежно-рятувальної частини у Бахмуті за неповні три доби!!! Двоє рятувальників постраждали!!!

Як вдовбати цим хворим російським покидькам, що рятувальники не воюють, а рятують??? Та що з пожежних машин не гатять, а гасять вогонь!", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/DSNSDon

У ДСНС уточнили, що обстріл стався близько 1 ночі.

Стан обох поранених - задовільний, вони отримали кваліфіковану медичну допомогу.

Унаслідок обстрілу пошкоджено ворота пожежного депо. Крім того, під час обстрілу пошкоджено автоцистерну для підвозу води та автомобіль швидкої медичної допомоги.

Фото: facebook.com/DSNSDon

Фото: facebook.com/DSNSDon

Фото: facebook.com/DSNSDon

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли пожежну частину в місті Костянтинівка Донецької області. Четверо рятувальників отримали поранення.

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