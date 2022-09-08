Російські окупаційні війська вдруге завдали удару по пожежній частині у Бахмуті Донецької області. У результаті обстрілу постраждали двоє рятувальників.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Два ворожих обстріли пожежно-рятувальної частини у Бахмуті за неповні три доби!!! Двоє рятувальників постраждали!!!
Як вдовбати цим хворим російським покидькам, що рятувальники не воюють, а рятують??? Та що з пожежних машин не гатять, а гасять вогонь!", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС уточнили, що обстріл стався близько 1 ночі.
Стан обох поранених - задовільний, вони отримали кваліфіковану медичну допомогу.
Унаслідок обстрілу пошкоджено ворота пожежного депо. Крім того, під час обстрілу пошкоджено автоцистерну для підвозу води та автомобіль швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли пожежну частину в місті Костянтинівка Донецької області. Четверо рятувальників отримали поранення.