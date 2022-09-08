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СБУ затримала коригувальника в Миколаєві

Він передавав ворогу координати ЗСУ.

СБУ затримала коригувальника в Миколаєві
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

 

“За даними слідства, зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер. Він сам виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів”, - йдеться в повідомленні.

Через месенджери і соціальні мережі передавав рашистам дані про розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ та переміщення військової техніки та засобів ураження по території Миколаївської області.

Зрадник надсилав інформацію із прив’язкою до координат і детальним описом.

Фото: СБУ

Фігуранта затримано та повідомлено про підозру.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили: мобільний телефон і ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Миколаєві триває добровільна евакуація українців з міста в європейські країни. Нині з обласного центру виїхало понад пів сотні громадян нашої держави.

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