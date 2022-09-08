СБУ затримала коригувальника в Миколаєві

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в Миколаєві.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“За даними слідства, зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер. Він сам виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів”, - йдеться в повідомленні.
Через месенджери і соціальні мережі передавав рашистам дані про розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ та переміщення військової техніки та засобів ураження по території Миколаївської області.
Зрадник надсилав інформацію із прив’язкою до координат і детальним описом.
Фігуранта затримано та повідомлено про підозру.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили: мобільний телефон і ноутбук із доказами протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Миколаєві триває добровільна евакуація українців з міста в європейські країни. Нині з обласного центру виїхало понад пів сотні громадян нашої держави.