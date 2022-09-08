Уночі ППО спрацювала в Полтавській і Запорізькій областях, – ОВА

За добу росіяни стріляли також по Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій і Сумській обл.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Запоріжжі вночі був "прильот", спрацювала система ППО. Жертв та руйнувань, за попередніми даними, немає. Внаслідок вчорашніх обстрілів градом с.Мала Токмачка Пологівського району пʼятеро людей тяжко поранені, троє людей загинули, йдеться у зведенні ОВА станом на ранок.

У Полтавській області вчора ввечері, близько 22:00, в Кременчуцькому районі спрацювало ППО.

У Дніпропетровській знову під ворожим вогнем Нікопольський район. Росіяни обстріляли його чотири рази за ніч. У Нікополі пошкоджені 11 приватних будинків, господарські споруди, панелі сонячної електростанції та приміщення гімназії. У Марганецькій громаді пошкоджене підприємство. Масштаби руйнувань у громаді з’ясовуються. Попередньо, всюди без постраждалих.

За минулу добу росіяни завдали пʼяти ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах. За попередніми даними, росіяни знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цей час постраждалих немає.

По області росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Вночі від ударів окупантів постраждали дві людини у Дергачівській громаді Харківського району. Їх госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Крім того, протягом доби медики ушпиталили двох людей у Чугуївському районі, трьох – у Ізюмському, серед них дитина двох років, одного – у Харківському.

У Луганській на Бахмутському напрямку минулої доби ворог намагався декілька разів прорвати оборону. За ніч по позиціях захисників здійснено 13 артобстрілів та чотири мінометних. Один раз окупанти застосовували РСЗВ.

У Донецькій вночі – обстріл Бахмута. Там поранено двох співробітників ДСНС, пошкоджено адмінбудівлю ДСНС і палац культури у центрі міста. Також били по Кураховому – зруйновано приватний будинок.

За минулу добу – обстріли з РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії: Бахмут, Авдіївка, Курахове, с. Водяне, с. Галицинівка, с. Карлівка, с. Ласточкине. Пошкоджено шість приватних житлових будинків, два гаражних бокси, два автомобіля, два приміщення ДТЕК "Курахівська ТЕС". За добу по області семеро загиблих, двоє поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

За минулу добу під ворожими обстрілами були Куцурубська громада Миколаївської області – пожежа сухої трави на відкритій території, Первомайська громада – понад п‘ять житлових будинків частково зруйновано, пошкоджені прибудинкові будівлі. Постраждалих немає. Вчора також обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільгоспскладах, у будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби під обстрілами опинилися прилеглі території смт Березнегувате, сіл Висунськ, Семенівка, Червоний Яр. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Ситуація у Херсонській області залишається складною, тривають активні бойові дії. Вдень та вночі неодноразова лунала повітряна тривога. Деокуповані населені пункти знаходяться під постійними ворожими обстрілами. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Також вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи.

У Сумській області, згідно з повідомленням голови ОВА Дмитра Живицького, між 1 і 2 годинами ночі був артилерійський обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано 21 влучання.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар’ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.