Берлусконі запропонував разом з Меркель стати посередниками у переговорах України з РФ

Експрем'єр Італії та друг Путіна висловив "жаль та розчарування" через те, що Росія "зміцнює комуністичний тоталітаризм Китаю" замість зближення з ЄС.

Колишній прем’єр-міністр Італії, 86-річний Сільвіо Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу Rai1.

"Я думаю, що Меркель зі мною чи сама може спробувати посередництво з Путіним... З нею я б зміг спробувати переконати його", - цитують Берлусконі росЗМІ.

Берлусконі також висловив "жаль та розчарування" через те, що Росія "зміцнює комуністичний тоталітаризм Китаю" замість зближення з Євросоюзом.

Він також розповів, що, на його думку, західні санкції проти РФ не діють. І що нібито саме через них Москва зближується з КНР.

При цьому Берлусконі закликав італійський уряд відмовитися від постачання газу з Росії, перш ніж Москва прийме аналогічне рішення. Він наголосив на необхідності створення терміналів з переробки зрідженого природного газу та заводів з виробництва енергії з відходів. Також він закликав інвестувати у відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, Берлусконі тричі був прем'єром Італії - в 1994-1995 роках, 2001-2006 роках і 2008-2011 роках. У липні 2015 року його визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді.

Берлусконі - один із найзаможніших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118-м у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року. Власник контрольного пакета акцій холдингу "Fininvest", який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК "Мілан" з 1986 до 2017 року.

Після припинення повноважень прем'єра у 2011 році, Берлусконі продовжив підтримувати контакти з президентом РФ Володимиром Путіним, якого вважає своїм другом.

17 вересня 2015 року, у відповідь на незаконний перетин державного кордону України та відвідини окупованого Росією Криму, Служба безпеки заборонила Берлусконі в'їзд в Україну.