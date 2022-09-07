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Сі Цзиньпін збирається зустрітися з Путіним на полях саміту в Узбекистані

Для лідера КНР це стане першою закордонною поїздкою за роки коронавірусу. 

Сі Цзиньпін збирається зустрітися з Путіним на полях саміту в Узбекистані
Фото: EPA/UPG

Лідер КНР Сі Цзиньпін та президент РФ Володимир Путін зустрінуться наступного тижня. Зустріч має пройти в середу в межах South economic summit в Узбекистані. 

Про це пише CNN з посиланням на заяву посла РФ у Китаї Андрія Денисова. 

Це стане першою закордонною поїздкою Сі за весь час пандемії коронавірусу. Вона пройде за кілька тижнів до того, як лідер КНР, швидше за все, порушить традицію і втретє очолить країну. 

Журналісти вважають, що зустріч Сі з Путіним та такий вибір місця для першого закордонного візиту сигналізують про важливість відносин РФ і КНР, навіть попри розвʼязану Москвою війну проти українців. 

Участь у саміті в Узбекистані, крім Росії та Китаю, братиме Казахстан, Індія, Киргизстан, Таджикистан. 

Нагадаємо, Пекін заявляв, що ніколи не надавав Росії озброєння для війни проти українців. У липні видання Wall Street Journal писало, що китайський експорт до Росії мікрочипів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення Москви в Україну, ускладнюючи санкційні зусилля США та їх союзників.

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