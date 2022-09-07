Трасс і Байден домовились зміцнювати відносини перед обличчям російської агресії

Лідери "зміцнили свою відданість укріпленню глобальної свободи, усуненню повʼязаних з автократією ризиків, забезпеченню провалу Путіна в Україні".

Нова премʼєр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у першій розмові з президентом США Джо Байденом домовилась зміцнювати відносини держав перед обличчям агресії президента РФ Володимира Путіна.

Розмова з Байденом відбулася після телефонного дзвінка президентові України Володимиру Зеленському, з яким Трасс провела свої перші на посаді голови уряду переговори, пише The Guardian.

Байден і Трасс "зміцнили свою відданість укріпленню глобальної свободи, усуненню повʼязаних з автократією ризиків, забезпеченню провалу Путіна в Україні", повідомили на Даунінґ-стріт.

Білий дім повідомив, що лідери обговорили тісну співпрацю, аби допомогти Україні захиститися від російської агресії, а також виклики з боку Китаю, амбіції Ірану щодо ядерної зброї.

Нагадаємо, український президент став першим лідером, якому Ліз Трасс зателефонувала після вступу на нову посаду. Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Київ.