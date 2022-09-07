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Трасс і Байден домовились зміцнювати відносини перед обличчям російської агресії

Лідери "зміцнили свою відданість укріпленню глобальної свободи, усуненню повʼязаних з автократією ризиків, забезпеченню провалу Путіна в Україні". 

Трасс і Байден домовились зміцнювати відносини перед обличчям російської агресії
Фото: ЕРА/UPG

Нова премʼєр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у першій розмові з президентом США Джо Байденом домовилась зміцнювати відносини держав перед обличчям агресії президента РФ Володимира Путіна.

Розмова з Байденом відбулася після телефонного дзвінка президентові України Володимиру Зеленському, з яким Трасс провела свої перші на посаді голови уряду переговори, пише The Guardian

Байден і Трасс "зміцнили свою відданість укріпленню глобальної свободи, усуненню повʼязаних з автократією ризиків, забезпеченню провалу Путіна в Україні", повідомили на Даунінґ-стріт. 

Білий дім повідомив, що лідери обговорили тісну співпрацю, аби допомогти Україні захиститися від російської агресії, а також виклики з боку Китаю, амбіції Ірану щодо ядерної зброї. 

Нагадаємо, український президент став першим лідером, якому Ліз Трасс зателефонувала після вступу на нову посаду. Трасс прийняла запрошення Зеленського відвідати Київ. 

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