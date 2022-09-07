Якщо ЗАЕС не вироблятиме енергетику в достатній кількості, взимку буде вкрай важко, – Данілов

Місія МАГАТЕ мала б прибути на Запорізьку атомну електростанцію на наступний день після її захоплення у березні попри заяви міністра енергетики України Германа Галущенко щодо непотрібності такої інспекції, оскільки це регулюється нормативно-правовими документами самого МАГАТЕ. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив Секретар РНБО Олексій Данілов.

“В МАГАТЕ є свої функції. В їхні функції входить контроль за всіма ядерними об’єктами, які на сьогоднішній день знаходяться на території тої чи іншої країни світу”, – наголосив Данілов.

На його думку, захоплення ЗАЕС – частина енергетичної війни, яку “розгорнула Російська Федерація проти всієї Європи, яка набирає обертів”.

“Вони хочуть заморозити не тільки нас, а щоб лихо було у всій Європі. Вони шантажують фактично Європу. Чому вони є терористами? Тому що це країна, яка шантажує на сьогоднішній день не тільки військами, не тільки ядерною зброєю, а ще й енергетичною зброєю, яка є в неї”, – зазначив Данілов.

За його словами, якщо ЗАЕС не вироблятиме достатньо енергетики, зиму пережити буде вкрай важко.

“Що стосується нашої зими, нашої ситуації, звичайно, якщо, не дай Боже, Запорізька атомна станція не буде виробляти для нашої країни енергетику в достатній кількості, нам вкрай важко буде взимку. Ми свідомі цього процесу і розуміємо, про що йдеться. І це не тільки Запорізька станція. Взагалі, що стосується зими, нам треба готуватися до неї, треба розуміти, що ворог може завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить дуже багато – дитячі садочки, школи, лікарні тощо”, – резюмував Секретар РНБО.

Разом з тим, відповідаючи на питання, чому уряд України розірвав угоду з Російською Федерацією про науково-технічне співробітництво в галузі ядерної енергетики лише у серпні, і досі не введені санкції проти російського “Росатому”, Данілов назвав тему атомної енергетики непростою і чутливою.

“Все те, що стосується атому, атомної енергетики, дуже непроста і чутлива тема. Щодо санкцій, ви знаєте, що у нашій країні є п’ять суб’єктів, які мають право подавати санкції. Як тільки в Апараті Ради нацбезпеки та оборони з’являються ті чи інші документи від будь-якої інституції, вони тут не затримуються жодного зайвого дня, відразу відправляються по процедурі на відповідні голосування”, – резюмував очільник Ради нацбезпеки і оборони.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію 1 вересня. 5 вересня чотири з шести інспекторів завершили свою роботу.

6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт з висновками місії інспекторів МАГАТЕ в якому закликало встановити “безпекову зону” навколо ЗАЕС та припинити обстріли станції та території навколо неї.

Також відзначимо, що через постійні обстріли російськими військами на ЗАЕС періодично відмикаються енергоблоки, що живлять станцію. А 5 вересня через пожежу від російських обстрілів відімкнули останню лінію, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС з енергосистемою України.