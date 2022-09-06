Суд збільшив суму застави для екснардепа Мартиненка до 24 млн грн

5 серпня ВАКС призначив йому запобіжний захід у вигляді застави в сумі 4 962 000 гривень.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого підозрюють у відмиванні коштів та одержанні хабаря.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"6 вересня 2022 року Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід у частині розміру застави, який було обрано народному депутату України ІІІ-VIII скликань – колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів", - ідеться у повідомленні САП.

Зокрема, за результатами розгляду апеляційних скарг сторін суд ухвалив скасувати постанову слідчого судді від 04.08.2022 у частині розміру застави, що досягає 4 962 000 грн, та покладених зобов'язань здати всі свої паспорти для виїзду.

"Своєю ухвалою колегія суддів Апеляційної палати ВАКС постановила застосувати до вказаного депутата заставу у розмірі 24 700 000 гривень та покласти обов’язок не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, суду", - зазначил в САП.

Зобов'язання, обрані депутату, залишили без змін: він має прибувати до детектива, прокурора, до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця свого проживання та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

У повідомленні не зазначено імені колишнього депутата, однак, зрозуміло, що йдеться про Миколу Мартиненка.

Нагадаємо, 5 серпня ВАКС призначив Мартиненку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 4 962 000 гривень.

28 липня йому було повідомлено про підозру. За версією слідства, він одержав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Неправомірну вигоду перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, а надалі – легалізували.

Мартиненко також є обвинувачуваним в іншій справі – про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") та "Енергоатом".