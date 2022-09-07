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Боксерські рукавиці з автографом Віталія Кличка розіграють серед учасників збору на бандерпечі

Напередодні холодів важливо забезпечити воїнів теплом.

Віталій Кличко підтримав волонтерську ініціативу «Української команди» «Тепло на фронт» і передав боксерські рукавиці зі своїм автографом, які мають бути розіграні серед тих, хто задонатить на бандерпечі для захисників, передає сайт «Української команди».

«Я приєднуюсь до волонтерської ініціативи «Української команди» по обігріву тисяч військових. Це виготовлення бандеропечей для захисників на передовій. Також передаю ось такі боксерські рукавиці з автографом, які будуть розіграні серед тих, хто задонатив на печі», - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що напередодні холодів важливо забезпечити воїнів теплом, і закликав долучатися до волонтерської ініціативи з постачання бандерпечей на фронт.

«На дворі стає холодніше. Готуємось до опалювального сезону. Але важливо також обігріти наших захисників. Друзі! Передайте своє тепло нашим воїнам! Нашим буде тепло – ворогам пекло!» - зазначив Кличко.

Як повідомляє сайт «Української команди», у розіграшу братимуть участь усі донати, зроблені з моменту запуску акції «Тепло на фронт». Переможців буде декілька, їх визначатиме один із сервісів рандомних чисел. Долучитися можна за посиланням.

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