Депутати відклали розгляд питань про акцизи на паливо та подвійне громадянство

Верховна Рада України на засіданні 7 вересня планувала ухвалити законопроєкти щодо повернення акцизів на пальне, зміни щодо використання коштів Дорожнього фонду не лише на армію та повернення боргів. Принаймні на декілька тижнів зняли з розгляду два проєкти закону щодо подвійного громадянства.

Про це повідомив у Telegram народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Законопроєкту про повернення акцизів на пальне 7668-д не буде сьогодні на комітеті. Не звели таблицю через кількість правок. Відповідно на найближчому пленарному засіданні його теж не буде”, – написав він.

Так само нардепи відклали розгляд змін до бюджету щодо відновлення роботи Дорожнього фонду (7669). Зміни передбачали зняття правки про використання коштів Дорожнього фонду лише на армію та покриття боргів. Наразі питання ще не розглянув профільний бюджетний комітет.

“Тому щонайменше пару тижнів ми виграли”, – додав Железняк.

Аналогічно нардепи не розглянули два законопроєкти щодо подвійного громадянства (6368-д та 6369-д). Їх теж зняли з порядку денного.

Раніше Ярослав Железняк говорив про те, що Верховна Рада на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроєкти про подвійне громадянство в Україні.