Рада зробила перший крок для конкурсного відбору суддів КСУ

Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.

За основу проголосували 281 нардеп, передає кореспондент LB.ua.

Проєктом пропонується залучити до проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів.

Її пропонується утворити у складі шістьох осіб, за пропозиціями президента, Верховної Ради, з’їзду суддів, Європейської комісії "За демократію через право". А також міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи, верховенства права, захисту прав людини, запобігання і протидії корупції.

Дорадча група буде організовувати та проводити співбесіди із кандидатами на посаду судді КСУ, "за наслідками яких оцінюватиме моральні якості та рівень компетентності у сфері права кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду та визначатиме тих кандидатів, найбільше відповідають цим критеріям", - наголошують у пояснювальній записці.

"Щодо таких кандидатів Дорадча група буде ухвалювати рішення про рекомендацію на посаду судді Конституційного Суду. Та складатиме списки кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, які мають містити щонайменше три кандидатури на одну вакантну посаду… Президент, Верховна Рада та з’їзд суддів України призначатимуть на посаду судді Конституційного Суду осіб зі списку, що рекомендовані Дорадчою групою", - йдеться в документі.

По процедурі призначення суддів КСУ Верховною Радою пропонується виключити положення щодо висунення кандидатів на посаду суддів від депутатських фракцій та груп. А також уточнити процедуру відкритого голосування, наслідки, коли жоден із кандидатів за результатами голосування не був призначений.

Щодо призначення кандидатів з’їздом суддів України, то законопроєктом "пропонується удосконалити чинну процедуру таємного голосування… Щоб на першому етапі з’їзд суддів України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів визначав рейтинг кандидатів, рекомендованих Дорадчою групою на посаду судді Конституційного Суду України, а на другому етапі таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів призначав ту особу, яка за наслідками рейтингового голосування набрала найбільшу кількість голосів. У разі недостатньої кількості голосів для призначення такої особи суддею Конституційного Суду, має проводитися повторне таємне голосування щодо наступного за рейтингом кандидата. У разі, якщо жоден із кандидатів, рекомендованих Дорадчою групою на посаду судді Конституційного Суду України, не отримав достатньої кількості голосів для призначення суддею Конституційного Суду, буде оголошуватися потворний конкурсний відбір", - написано в документі.

Також 282 нардепи у першому читанні підтримали проєкт Закону про внесення змін до статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо уточнення повноважень з’їзду суддів України.

Зміни стосуються надання з’їзду суддів України повноважень щодо визначення однієї особи до складу Дорадчої групи експертів, яка буде рекомендувати обрання суддів КСУ на конкурсній основі.

Нагадаєм, Голови Конституційного суду станом на зараз немає – 14 червня його обрати не змогли. Колишнього голову КСУ Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.