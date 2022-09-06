​На період воєнного часу лише телеканал "Рада" зможе висвітлювати роботу депутатів

Також телеканал і далі братиме участь у національному телемарафоні.

Верховна Рада 6 вересня проголосувала за Постанову "Про деякі питання висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану". За неї віддав свої голоси 241 нардеп.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Щодо висвітлення роботи Парламенту… Постанову 7739 щодо роботи телеканала РАДА у військовий час підтримали. Так що засідання ВРУ не транслюватимуть телеканалом «РАДА» у прямому ефірі та сам телеканал і далі буде приймати участь у національному телемарафоні. По фракціях: СН - 187, ЕС- 0, Батьківщина - 0, Платформа за життя та мир- 17, За майбутнє - 2, Голос - 2, Довіра - 15, Відновлення України - 12. Позафракційні - 6", - наголосив він.

Постанова спрямована на "врегулювання особливостей висвітлення роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану, відповідне уточнення завдань державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» заради посилення інформаційної політики держави, протидії пропаганді агресора та більш повного інформування суспільства про соціально-політичні та військові процеси в Україні", наголошують у пояснювальній записці.

У тексті нагадують, що рішенням РНБО від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану", введеним в дію Указом Президента України від 19 березня 2022 року No 152/2022, встановлено, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки. Серед іншого передбачено, що забезпечення єдиної інформаційної політики реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #Uаразом".

Постанова передбачає:

1) встановити, що в період дії воєнного стану здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної Ради України може бути обмежено державним підприємством «Парламентський телеканал «Рада» в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради України відповідно до Конституції України, законів України: "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України про уведення в дію рішень Ради національної безпеки та оборони України щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану та інших нормативно-правових актів;

2) доручити державному підприємству "Парламентський телеканал "Рада" забезпечити створення та трансляцію новин, інших інформаційних та інформаційно-аналітичних матеріалів (в тому числі під час трансляції єдиних інформаційних платформ стратегічної комунікації та марафонів загальнодержавного значення), спрямованих на виконання рішень та нормативно-правових актів щодо забезпечення єдиної інформаційної політики в період дії в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року державний парламентський канал "Рада" оновив свій формат. Студії каналу облаштували в будівлях Верховної Ради та Кабінету Міністрів.