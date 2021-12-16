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Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"

Він заявив, що кошти на фінансування каналу витратили поза системою Prozorro.

Пʼятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко втрутився в ефір оновленого телеканалу "Рада". 

У цей момент там виступав голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев

Ведуча і Гетманцев запросили його долучитися до ефіру, однак політик заявив, що канал перешкоджає проходженню на 2 поверсі парламенту, а на його фінансування витрачають великі кошти.

"Я би хотів, щоб всі глядачі телеканалу "Рада" знали – зараз незаконно витрачені кошти платників податків", – заявив він.

Він додав, що кошти витрачені без системи Prozorro. Його намагався перебити Гетманцев, говорячи йому про повʼязаний з політсилою Порошенка канал "Прямий". Ведуча принесла Порошенкові мікрофон, однак він після закінчення своє промови відмовився і вийшов з ефіру.

Нагадаємо, оновлений парламентський телеканал запустили вчора, і він зразу ж втрапив у скандал. Профільне видання "Детектор медіа" звернуло увагу, що на ньому, окрім політтехнолога Володимира Петрова та ведучого Сергія Іванова, будуть працювати також і колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. Про це свідчить запущений в мережу проморолик.

Однак телеканал заявив у Facebook, що не має стосунку до поширюваного відео, а "співробітники не проводили і не погоджували цей ролик". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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