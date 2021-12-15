Антисемітизм виходить за межі єврейського питання, породжуючи інші види нетерпимості, – Президент Ізраїлю

Антисемітизм - явище, яке стосується не тільки євреїв. Він породжує також інші види нетерпимості, тому боротися з антисемітизмом потрібно спільними зусиллями. Про це під час третього Kyiv Jewish Forum заявив Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог.

«Коли справа доходить до загроз насильства чи нападів на ґрунті ненависті проти наших сестер і братів, а також проти будь-якої людини, ми маємо правильно порушувати про це питання. Це не лише єврейське питання. Якщо дозволити антисемітизму розростатися, то зрештою за ним ховаються й інші форми нетерпимості, які отруюють наше суспільство, і завдають шкоди всім нам», - сказав Президент Ізраїлю.

Він також нагадав про свій нещодавній візит до України під час пам'ятних заходів, присвячених 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру, який став символом Голокосту у Східній Європі та нагадуванням про те, до чого може призвести антисемітизм.

«Мій візит до Бабиного Яру лише кілька тижнів тому назавжди залишиться зі мною. Це найбільш переконливе нагадування про те, що ми не можемо дозволити собі, у міжнародній спільноті, ігнорувати глибоку руйнівну силу антисемітизму», - наголосив Герцог.

Kyiv Jewish Forum, який у 2021 році проводиться вже втретє, став міжнародним майданчиком для дискусій з найактуальніших питань, що хвилюють євреїв та всю світову громадськість. Цього року він присвячений 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем. Засновник форуму, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, відкриваючи KJF, нагадав, що 30 років тому пост президента Держави Ізраїль обіймав батько чинного голови держави Хаїм Герцог.

Учасниками KJF-2021, окрім Іцхака Герцога, стали також президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, представники Єврокомісії, ООН, Сенату та Палати представників США, представники парламентів та урядів України, Ізраїлю, Великобританії, Канади, Італії та інших країн світу, вчені та бізнесмени.