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Зеленський запропонував президентові Азербайджану провести саміт "Київ-Анкара-Баку" в лютому

У лютому Україну відвідає президент Туреччини.

Зеленський запропонував президентові Азербайджану провести саміт "Київ-Анкара-Баку" в лютому
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя зустрівся з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та звернувся щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

"Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання", - сказав Зеленський.

Він також відзначив активізацію двосторонньої співпраці між країнами завдяки домовленостям, досягнутим у межах його візиту до Азербайджану в грудні 2019 року.

Зеленський нагадав, що в лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це він запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

Президент України також акцентував увагу на транспортно-логістичному потенціалі співпраці між країнами, зокрема, на необхідності активізації роботи для реалізації транзиту вантажів за маршрутом Європа – Кавказ – Азія з використанням залізничного та морського транспорту.

Зеленський нагадав про позитивний досвід співпраці з азербайджанськими компаніями у спорудженні автомагістралей і транспортних розв’язок у межах програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, в лютому президент Туреччини Реджеп Ердоган здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня. Також планується підписання низки угод між Україною та Туреччиною, зокрема - щодо зони вільної торгівлі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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