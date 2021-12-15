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Парламент призначив трьох членів Нацради з питань телерадіомовлення

Це Бурмагін, Черниш і Герасимʼюк. 

Верховна Рада призначила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Це Ольга Герасимʼюк, Олег Черниш та Олександр Бурмагіна.

Герасимʼюк і Черниш – чинні члени Ради, Олександра Бурмагіна висунула Національна спілка журналістів. Всі три кандидатури були підтримані монобільшістю, але лише один із них був власне висунутий фракцією – Герасимʼюк.

Ольга Герасимʼюк
Фото: телеграм канал Верховна Рада України
Ольга Герасимʼюк

Олег Черниш
Фото: телеграм канал Верховна Рада України
Олег Черниш

Голова профільного комітету Микита Потураєв зазначив, що 31 жовтня 2019 парламент ухвалив звільнення трьох членів Нацради (Герасимʼюк, Черниша, Ільяєшенка) у звʼязку із закінченням їхніх пʼятирічних контрактів. Однак вони продовжували виконувати свої обовʼязки аж до нині.

Бурмагін набрав 273 голоси, Черниш – 273, Герасимʼюк – 268.

Олександр Бурмагін
Фото: телеграм канал Верховна Рада України
Олександр Бурмагін

Загалом на нинішній відбір подалися 15 кандидатур: "Слуга народу" рекомендувала двох, ОПЗЖ – теж двох, ГС "Всеукраїнська асоціація мовлення громад" – сімох, Нацспілка журналістів – двох, Спілка фотохудождників – одного, міжнародна неурядова організація "Європейська медіаплатформа" – теж одного. До відбору допустили 13 кандидатів.

Рада може призначати половину складу Нацради телерадіомовлення, тобто чотирьох осіб. Зараз вакантними були лише три місця. Ще чотирьох призначить Офіс президента.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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