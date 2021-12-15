Парламент призначив трьох членів Нацради з питань телерадіомовлення

Верховна Рада призначила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Це Ольга Герасимʼюк, Олег Черниш та Олександр Бурмагіна.

Герасимʼюк і Черниш – чинні члени Ради, Олександра Бурмагіна висунула Національна спілка журналістів. Всі три кандидатури були підтримані монобільшістю, але лише один із них був власне висунутий фракцією – Герасимʼюк.

Фото: телеграм канал Верховна Рада України Ольга Герасимʼюк

Фото: телеграм канал Верховна Рада України Олег Черниш

Голова профільного комітету Микита Потураєв зазначив, що 31 жовтня 2019 парламент ухвалив звільнення трьох членів Нацради (Герасимʼюк, Черниша, Ільяєшенка) у звʼязку із закінченням їхніх пʼятирічних контрактів. Однак вони продовжували виконувати свої обовʼязки аж до нині.

Бурмагін набрав 273 голоси, Черниш – 273, Герасимʼюк – 268.

Фото: телеграм канал Верховна Рада України Олександр Бурмагін

Загалом на нинішній відбір подалися 15 кандидатур: "Слуга народу" рекомендувала двох, ОПЗЖ – теж двох, ГС "Всеукраїнська асоціація мовлення громад" – сімох, Нацспілка журналістів – двох, Спілка фотохудождників – одного, міжнародна неурядова організація "Європейська медіаплатформа" – теж одного. До відбору допустили 13 кандидатів.

Рада може призначати половину складу Нацради телерадіомовлення, тобто чотирьох осіб. Зараз вакантними були лише три місця. Ще чотирьох призначить Офіс президента.