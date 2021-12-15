Рада завтра проведе позачергове засідання щодо питання зарплат шахтарів

Інші позачергові поки не плануються.

Верховна Рада у четвер матиме позачергове засідання щодо розгляду питань виплати зарплат шахтарям.

Про це в кулуарах парламенту повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Він зазначив, що процес скликання засідання вже запущено.

"Буде Стефанчук (голова ВР. – Ред.) призначати на завтра, мабуть, після закінчення основного засідання", – зазначив він.

Корнієнко додав, що стосовно вимог ФОПів поки позачергове не скликають і він сумнівається, що для запуску процесу збереться 150 необхідних підписів парламентарів.

Нагадаємо, що цей пленарний тиждень є останнім в 2021 році. Останній день для засідань – пʼятниця, а після цього депутати зберуться тільки в середині січня.