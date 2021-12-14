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Генеральний секретар НАТО анонсував зустріч із Зеленським

Зустріч відбудеться 16 грудня у Брюсселі.

Генеральний секретар НАТО анонсував зустріч із Зеленським
Фото: president.gov.ua

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 16 грудня у Брюсселі матиме зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

У релізі на сайті Альянсу повідомляється, що за підсумками зустрічі Столтенберг та Зеленський виступлять із заявами.

"У четвер, 16 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента України Володимира Зеленського. Після зустрічі генеральний секретар і президент виступлять із спільною заявою для преси в штаб-квартирі НАТО", – йдеться в повідомленні.

Брифінг Зеленського та Столтенберга попередньо заплановано на 11:15 за Києвом.

Раніше в інтервʼю La Repubblica Володимир Зеленський прокоментував вимогу Путіна відмовитися від НАТО. На думку українського президента, "дивно чути від російської сторони прохання про гарантії".

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Йдеться про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.

Єнс Столтенберг переконаний, що питання членства України в НАТО буде вирішуватись без Росії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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