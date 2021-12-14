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Україна і Швеція підписали нову угоду в галузі оборони

Міністр оборони Олексій Резніков з 13 грудня перебуває із офіційним візитом у Швеції.

Україна і Швеція продовжують співпрацю у галузі оборони. Сьогодні, 14 грудня, міністри оборони двох країн Олексій Резніков і Петер Гульквіст підписали нову угоду.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Про це повідомив очільник українського Міноборони.

"На додачу до продуктивного діалогу, підписано нову угоду з міністром Петером Гульквістом. Я вдячний за всеохопну підтримку та зміцнення двосторонніх відносин", – написав Резніков у твіттері.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Варто додати, що міністр оборони Олексій Резніков з 13 грудня перебуває із офіційним візитом у Швеції.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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