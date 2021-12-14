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Росія не припинила стягувати війська після розмови Байдена з Путіним, – Резніков

Міністр підкреслив, що нове вторгнення буде катастрофічним для всіх, і "буде українська кров, буде російська кров, і багато солдатів з Росії повернуться додому в трунах". 

Росія не припинила стягувати війська після розмови Байдена з Путіним, – Резніков
Олексій Резніков
Фото: предоставлено пресс-службой

Росія не припинила стягувати військових до кордонів України після розмови її президента із американським колегою Джо Байденом.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у телефонній розмові Politico, що відбулася цими вихідними.

Станом на ці дні Росія має понад 100 000 військових, розкиданих від окупованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі. Агресор може атакувати одночасно на кількох фронтах із застосуванням артилерії, танків та авіації.

Міністр оборони підкреслив, що нове вторгнення буде катастрофічним і для Росії, і для України.

"Це буде українська кров, це буде російська кров, і багато солдатів з Росії повернуться додому в трунах, і це покажуть в Facebook, Instagram і Telegram. Це буде катастрофа", – зазначив він. 

За його словами, нині українська армія налічує близько 250 000 військових, "але в нас є 200 000 резервістів в територіальних підрозділах, і у нас є 400 000 ветеранів цієї українсько-російської гібридної війни. 400 000. Просто порахуйте", – зазначив голова оборонного відомства. 

Резніков підкреслив, що 15 атомних енергоблоків на території України роблять будь-яку стрілянину особливо небезпечною. Він також вважає, що Україна не є кінцевою метою агресії президента РФ Володимира Путіна. Оскільки в Україні – географічний центр Європи, то війна "прийде і в Європу, не тільки в Україну".

На думку Резнікова, Путін не так сильно зацікавлений в Україні, як у тому, щоб показати Європі, на що здатна Росія.

"Ми просто частина цього, це квадрат на шахівниці", – зазначив він. 

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася минулого тижня. Президент Володимир Зеленський за підсумками своїх переговорів із Байденом, що відбулися через два дні після розмови американського лідера з Путіним, сказав, що президент РФ запевнив главу США в тому, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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