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Нігерія утилізує близько мільйона доз простроченої вакцини від коронавірусу

Термін придатності деяких вакцин, які прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування, становив лише кілька тижнів.

Нігерія утилізує близько мільйона доз простроченої вакцини від коронавірусу
Фото: unn.com.ua

Нігерія знищить близько мільйона доз вакцин від коронавірусу, у яких сплив термін придатності. Про це заявив глава Національного агентства з розвитку первинної медико-санітарної допомоги (NPHCDA) Нігерії Фейсал Шуайб, повідомляє Reuters.

За словами міністра охорони здоров'я Нігерії Осагі Еханіре, термін придатності деяких вакцин, які прибули до Нігерії з багатих країн як пожертвування, становив лише кілька тижнів.

Шуайб також зазначив, що Нігерія приймала вакцини з коротким терміном зберігання від міжнародних країн-донорів в спробі використовувати їх швидко і забезпечити певний рівень захисту для нігерійців через брак вакцин в минулому.

Він зазначив, що Нігерія більше не прийматиме вакцини з коротким терміном зберігання з огляду на рішення президентського комітету.

Нігерія є найбільш густонаселеною країною Африки. Наразі менш як 4% дорослого населення цієї країни пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Раніше повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я України списало 125 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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