США розглядають розміщення військ на сході Європи на випадок вторгнення Росії в Україну

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон розглядає можливість додаткового розміщення військ на ротаційній основі на східному фланзі НАТО на випадок вторгнення Росії в Україну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання журналіста, чи існує план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО, Псакі зазначила, що такий крок можливий в разі посилення російської агресії щодо України.
"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників по НАТО були націлені збільшити присутність (у регіоні - ред.), націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Виразно ці заходи (США) розглядають на випадок, якщо Росія ухвалить рішення вторгнутися до України", - сказала Псакі.
Нагадаємо, раніше країни G7 попередили Росію про "серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.
Західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що відеопереговори президентів США і Росії, які пройшли 7 грудня, "роблять можливою стримування та деескалацію".