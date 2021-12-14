Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
ГоловнаСвіт

США розглядають розміщення військ на сході Європи на випадок вторгнення Росії в Україну

Так речниця Білого дому Джен Псакі відповіла на запитання журналіста, чи існує план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО.

США розглядають розміщення військ на сході Європи на випадок вторгнення Росії в Україну
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон розглядає можливість додаткового розміщення військ на ротаційній основі на східному фланзі НАТО на випадок вторгнення Росії в Україну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання журналіста, чи існує план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО, Псакі зазначила, що такий крок можливий в разі посилення російської агресії щодо України.

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників по НАТО були націлені збільшити присутність (у регіоні - ред.), націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Виразно ці заходи (США) розглядають на випадок, якщо Росія ухвалить рішення вторгнутися до України", - сказала Псакі.

Нагадаємо, раніше країни G7 попередили Росію про "серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

Західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що відеопереговори президентів США і Росії, які пройшли 7 грудня, "роблять можливою стримування та деескалацію".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також