Мальта першою з країн ЄС легалізує вирощування та володіння канабісом для особистого використання

Володіння до 7 грамів речовини буде законним для осіб віком 18 років і старших

Цього тижня Мальта стане першою країною Європейського Союзу, яка узаконить вирощування та зберігання канабісу для особистого використання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За планом, володіння до 7 грамів речовини буде законним для осіб віком 18 років і старших. Крім того, буде дозволено вирощувати до чотирьох рослин канабісу в домашніх умовах із збереженням до 50 грамів висушеного продукту.

У вівторок очікується голосування в парламенті на користь цього закону, після чого документ підпише президент країни, щоб він набув чинності до вихідних. Про це повідомив відповідальний міністр Оуен Боннічі.

Як зазначає The Guardian, за кроком Мальти, найменшої держави-члена ЄС, ймовірно, відбудуться зміни в законодавстві в інших країн Європи в 2022 році.

Боннічі зауважив, що його уряд не хоче заохочувати вживання рекреаційних наркотиків, але немає жодних доказів того, що вживання канабісу стає поштовхом до вживання більш сильніших речовин.

"Зараз спостерігається хвиля розуміння того, що жорсткий підхід до споживачів канабісу був непропорційним, несправедливим і завдавав багатьох страждань людям, які ведуть зразковий спосіб життя. Але той факт, що вони використовують канабіс в особистих цілях, робить їх злочинцями", - сказав Боннічі.

За його словами, мальтійський підхід спрямований на те, щоб уникнути криміналізації будь-якого вживання канабісу при одночасному регулюванні, що забезпечує зниження шкоди.

Так, зберігання до 28 грамів канабісу призведе до штрафу від 50 до 100 євро, але без судимості. Особи, молодші 18 років, у яких виявлять канабіс, постануть перед комісією правосуддя, але не будуть піддані арешту. Тим, хто вживає канабіс у присутності дитини, загрожує штраф від 300 до 500 євро.

Нагадаємо, Німеччина нещодавно оголосила про крок щодо створення юридично регульованого ринку медичного канабісу після заяв урядів Швейцарії, Люксембургу та Нідерландів. З цього питання також планується референдум в Італії. Аналогічний закон уже ухвалено в Канаді та 18 штатах США. У березні повністю легалізували маріхуану в Мексиці.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує переглянути статус канабісу в списку заборонених речовин.