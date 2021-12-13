У Балтійському морі зіткнулися два кораблі

Британський корабель. що потрапив у аварію

У Балтійському морі в понеділок зіткнулися два вантажних кораблі. Аварія трапился у шведських територіальних водах між данським островом Борнхольм і містом Істад у Швеції.

Про це пише Reuters із посиланням на Обʼєднаний оперативний центр Данської оборони.

Одне із суден зареєстровано у Данії, воно має назву Karin Hoej, друге – в Британії, назване Scot Carrier. Данський корабель після зіткнення перевернувся. На його борту перебували дві людини, і поки жодних даних про них немає.

Британський корабель одержав менші ушкодження, він здатний рухатися, а його команда в безпеці.

Деталі інциденту включно з точною кількістю людей на двох бортах поки невідомі, додає BBC.

"Ми отримали повідомлення про те, що з води лунали крики", – повідомила спікерка Шведської морської адміністрації (SMA) Джонас Франзен.

Поки що, згідно з офіційними повідомленнями, у воді нікого не знайшли. У рятувальній операції беруть участь і Швеція, і Данія. З острова Борнхольм відправили рятувальний катер, а Данія направила гелікоптер.

За даними ЗМІ, один корабель має довжину близько 90 метрів, інший – 55.

Нагадаємо, у вересні 2016 біля Бельгії зіткнулися два танкери. Один із них був без вантажу. Екіпажи суден ушкоджень не зазнали, самі кораблі отримали незначні пробоїни.