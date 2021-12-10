У 2022 році відбудеться Сезон культури Британія/Україна

Велика Британія та Україна проведуть Сезон культури Британія/Україна 2022, щоб відзначити 30-річчя дипломатичних відносин. Сезон культури має на меті посилити культурні обміни та сформувати ще більшу кількість партнерств між двома країнами. Його анонсували Ліз Трасс, Міністерка закордонних справ Великої Британії та Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України, під час зустрічі "Діалог із стратегічного партнерства", що відбулась в Лондоні.

У 2022 році Україна й Велика Британія відзначають 30 років дипломатичних відносин. Для святкування цієї річниці Британська Рада й Український інститут об’єднують зусилля в організації захопливого двостороннього культурного проєкту співробітництва – Сезону культури Велика Британія/Україна 2022. З травня по листопад Сезон культури бере розмаїту спільноту митців, творців та освітян з обох країн для дослідження наших культур, нашої планети, наших взаємин із цифровими технологіями й того, яким виглядає майбутнє для всіх залучених у культурні процеси. Тема Сезону культури – Future reimagined/Сценарії майбутнього.

Сезон культури 2022 планує ставити складні питання: який вплив, добрий чи поганий, цифрові технології мають на мистецтво? Чи є цифрові новації "рятівником” культури, чи ж лише наступною роздутою панацеєю? Чи є який-небудь інклюзивний спосіб забезпечити активну участь людей у житті місцевих спільнот, не ігноруючи міжнародну експертизу? Яку роль мають відігравати мистецтво й культура в реагуванні на теперішню кліматичну кризу? Як митці й культурні актори адаптуються до швидких змін, які все більше визначають їхній культурний простір?

Нагадаємо, Міносвіти та Британська Рада підписали меморандум про співпрацю до 2024 року. Серед пріоритетних напрямів співпраці - викладання та вивчення англійської мови, удосконалення підготовки вчителів англійської мови у ВНЗ, розроблення національних професійних стандартів для вчителів іноземної мови та систем оцінювання рівня володіння англійською мовою серед учнів та студентів.

Британська Рада — міжнародна організація Сполученого Королівства, мета якої полягає у поглибленні культурних зв’язків та освітніх можливостей. Ми сприяємо дружньому діалогу та кращому порозумінню між людьми у Великій Британії та в інших країнах.

Український інститут – державна інституція у сфері управління Міністерства закордонних справ України. Місія Українського інституту – зміцнення міжнародної і внутрішньої суб'єктності України засобами культурної дипломатії. Ми налагоджуємо міжнародні культурні зв'язки між людьми та інституціями і створюємо можливості для взаємодії українців зі світом.