Україна працює разом з партнерами над поверненням Росії за стіл переговорів, - Кулеба

Українські дипломати працюють разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Лондона.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, під час свого візиту до столиці Сполученого королівства Кулеба провів двосторонні переговори із державною секретаркою у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

Дмитро Кулеба поінформував співрозмовницю про актуальну безпекову ситуацію вздовж державного кордону України та в зоні російсько-українського збройного конфлікту, масовану дезінформацію та зусилля Російської Федерації з дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій державі.

"РФ стягнула до українського кордону та на окуповані території понад сто тисяч військових та велику кількість озброєння. Російська влада відмовляється пояснювати пересування своїх військ, а російські офіційні представники погрожують Україні знищенням. Водночас Москва блокує будь-яке просування переговорів щодо мирного врегулювання в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі. Ми працюємо разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів", - сказав Кулеба.

Ліз Трасс підтвердила тверду і принципову позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Вона повідомила, що Лондон вже активно долучився до міжнародних зусиль із розробки і втілення комплексного пакета стримування Росії від подальшої агресії, який ініціювала Україна.

Глави дипломатій детально обговорили кроки задля зміцнення оборонної здатності України, зокрема розбудови українських військово-морських сил, посилення рівня професійної підготовки наших військовослужбовців та спільної протидії дезінформації.

Окремою темою переговорів стала енергетична безпека. Дмитро Кулеба та Ліз Трасс домовилися про спільну позицію: Україна та Велика Британія виступають проти газопроводу "Північний потік – 2", оскільки цей геополітичний проєкт Росії спрямований на підрив енергетичної безпеки України та всієї Європи.

Дмитро Кулеба висловив зацікавленість України в започаткуванні практичної співпраці зі Сполученим Королівством у сфері диверсифікації шляхів постачання енергетичних ресурсів, зокрема у галузі чистої енергетики та виробництва водню.

Міністр окремо наголосив на важливості якнайповнішого використання можливостей зони вільної торгівлі України та Великої Британії задля збільшення обсягів торгівлі та залучення нових британських інвестицій в українську економіку.

Глава МЗС України також запропонував шляхи розвитку торгівлі із залученням третіх країн.