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Франція попередила Росію про "стратегічні та масивні наслідки" в разі вторгнення в Україну

Йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися у минулому, у ситуації з Кримом у 2014 році.

Франція попередила Росію про "стратегічні та масивні наслідки" в разі вторгнення в Україну
Фото: gouvernement.fr

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у середу, що Росія зіткнеться з масштабними наслідками та санкціями у разі нападу на Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Росії дали твердо зрозуміти, що будуть стратегічні та масивні наслідки, якщо буде нове порушення територіальної цілісності України", - сказав Ле Дріан.

Міністр пояснив, що йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися у минулому, у ситуації з Кримом у 2014 році.

"Ми з великою увагою стежимо за ситуацією навколо України. Глави держав та урядів висловили свою рішучість із тим, що суверенітет не можна порушувати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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