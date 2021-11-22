Франція попередила Росію про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

Напередодні в ефірі радіостанції RTL Ле Дріан заявив, що Франція стурбована "концентрацією сил" РФ біля кордонів з Україною. Також він нагадав про аналогічні російські "маневри" навесні цього року, передає RFI.

За словами голови французького МЗС, у разі "будь-якого порушення українського кордону та будь-якого вторгнення" настануть "надзвичайно серйозні наслідки".

Ле Дріан також зазначив, що в останні місяці "прискорилося сповзання до авторитаризму" путінського режиму, а репресії щодо опозиції посилилися.

"Цей авторитарний крен викликає тривогу", - наголосив Жан-Ів Ле Дріан.

На його думку, Путін "хоче забезпечити свою владу, забезпечити вагу Росії на міжнародній арені" і "не хоче бачити своїм сусідом сильну та єдину Європу".

При цьому голова МЗС Франції зазначив, що Росія залишається сусідом Європи - "іноді нестерпним сусідом", з яким так чи інакше потрібно "розмовляти далі".

З цією метою минулого тижня було організовано зустріч у форматі "два плюс два" між міністрами закордонних справ та оборони Франції та Росії, зазначив Ле Дріан. "Не можу сказати, що вона пройшла дуже добре, але вона відбулася. Потрібно зберігати шляхи діалогу", - додав він.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія готує нове вторгнення в Україну, і воно може відбутися вже цієї зими.

Іще до публікації інформації із заявою Буданова представники американської розвідки попередили європейських союзників, що для запобігання воєнним діям Росії в Україні потрібно якнайшвидше розробити пакет економічних та військових заходів для стримування Москви.

На тлі напруження Великобританія оголосила, що готова перекинути в Україну до 600 своїх військових. Про пильну увагу до ситуації повідомили також в НАТО.

Тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Штати в разі необхідності знайдуть способи забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України. Вашингтон обговорює накопичення російських військ поблизу українських кордонів із союзниками та партнерами.