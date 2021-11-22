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Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет

Колишній президент назвав умову для мирного врегулювання.

Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Фото: ЕPA/UPG

Колишній президент Віктор Янукович вдруге цього року написав звернення до України. Якщо у серпні він назвав відмову від добросусідства з Росією головною помилкою України, то цього разу закликав проголосити державний нейтралітет.

Звернення опубліковане на сторінці прессекретаря його сина.

"Прийняття нейтрального статусу нашої держави [...] під реальні, а не уявні гарантії безпеки з боку провідних світових держав [...] дасть змогу зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі, зніме загрозу його переростання у повномасштабні воєнні дії, дозволить вивести переговорний процес у рамках Мінських угод із глухого кута", - заявив Янукович.

В зверненні колишнього президента, який зрадив Україну в 2014 році, стверджується, що нейтралітет України буде позитивно сприйнятий Росією.

Янукович - єдиний президент в Україні, якого не тільки було достроково усунуто з поста, але й позбавлено звання президента України. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що з 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС.

При цьому президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що приєднання України до НАТО є "червоною лінією" для Росії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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