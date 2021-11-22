Фото: president.gov.ua Евакуйовані з Сирії жінки і діти разом з представниками української влади, 22 листопада 2021 року

З Сирії до Києва у понеділок, 22 листопада, евакуювали 14 громадян України - трьох жінок та 11 дітей. Вони перебували в таборі біженців Аль-Хол на північному сході Сирії.

Про це повідомила пресслужба президента Володимира Зеленського.

"Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни. Гуманітарну місію спільно готували Офіс Президента, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони України. Переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців", - сказано в повідомленні.

Фото: wikipedia.org Табір біженців Аль-Хол у Сирії

Наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору Родж.

Нагадаємо, що у 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах - Аль Хол і Родж на території північно-східної Сирії (Сирійського Курдистану) перебувають громадяни України - жінки та діти. З кінця 2020-го Україна почала повертати звідти своїх громадян.

Зокрема, в жовтні в рамках четвертої спеціальної операції з Сирії евакуювали жінку з чотирма дітьми.