Саакашвілі після 50-денного голодування почав уживати їжу, лікарі оцінюють його стан як важкий, але стабільний

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі після 50-денного голодування вживає їжу за прописаною схемою, стан його здоров'я важкий, але стабільний.

Про це повідомила лікарка Ніно Шарашенідзе, передає "Ехо Кавказу".

Вона додала, що консиліум лікарів розробив відповідну тактику лікування, до процесу були підключені лікарі Республіканської лікарні та гастроентеролог.

"Як відомо, повернення до харчування набагато складніше і вимагає дуже ретельного моніторингу. Саме тому детально розписано режим харчування, який буде ретельно дотримано", - сказала Ніно Шарашенідзе.

За словами лікарки, Саакашвілі скаржиться на головний біль. "У нього є певні скарги, що абсолютно адекватно", - зазначила вона.

Особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що зараз стан Саакашвілі оцінюється як стабільний, хоч і важкий.

"Михайла Саакашвілі переведено до палати інтенсивної терапії. Відразу було проведено кілька тестів, його стан тяжкий. Я знаю багатьох службовців цього госпіталю, це досить добрі та досвідчені лікарі, крім того, тут перебувають і групи (лікарів) з Республіканської лікарні", - розповів журналістам Кіпшидзе.

За словами лікаря, відмову від голодування Михайло Саакашвілі пояснив небажанням ризикувати життям людей, які на його підтримку вдалися до такої ж форми протесту. На пропозицію Мін'юсту Грузії тимчасово перевестися до Горійського шпиталю Саакашвілі погодився вчора лише після тригодинної консультації зі своїм адвокатом Нікою Гварамією.

50-денне голодування Михайло Саакашвілі вирішив перервати вчора, після згоди влади перевести його до Горійського військового шпиталю Міноборони.

Після цього грузинські опозиціонери також вирішили припинити голодування. Від цієї форми протесту відмовилися лідер партії "Дроа" Елене Хоштарія, яка голодувала 17 днів і тепер проходить реабілітацію, та інші опозиційні депутати.

Саакашвілі Міхеіл Ніколозович був затриманий 1 жовтня після його приїзду до Грузії. Саакашвілі повернувся на батьківщину після восьмирічної відсутності напередодні місцевих виборів, у яких його партія змагалася з партією влади.

МВС Грузії порушило проти нього кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування через незгоду з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримувальних препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого його відвезли у вʼязничну лікарню.

Минулого тижня Денісова отримала від Саакашвілі лист, у якому він скаржився на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просив про зустріч. 15 листопада омбудсман прибула до Грузії, щоб зустрітися із ним, однак у відвідуванні ув’язненого Денісовій відмовили.

18 листопада, на 49-й день голодування, Саакашвілі знепритомнів у лікарні Глданської в'язниці, після чого його перевели до реанімації. 19 листопада група лікарів, створена омбудсманом Грузії, виявила у Саакашвілі розлад мозку, який може призвести до коми і смерті. Як зазначають експерти, у третього президента "розвинулося одне з найважчих ускладнень", викликаних тривалим голодуванням, - а саме судоми, спричинені енцефалопатією Верніке.

Лікарі закликали до негайного переведення Саакашвілі до багатопрофільної високотехнологічної клініки.