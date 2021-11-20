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Порошенко вимагає розслідувати «вагнергейт» та поновити звільнених розвідників

Влада має дати відповідь суспільству на питання, хто злив деталі операції.

Порошенко вимагає розслідувати «вагнергейт» та поновити звільнених розвідників
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» закликає негайно провести об’єктивне розслідування «вагнергейту», покарати винних у державній зраді і захистити українських розвідників.

«Розслідування Bellingcat, а тепер і заява ексочільника військової розвідки Василя Бурби проливають світло на зрив унікальної спецоперації українських спецслужб із затримання російських терористів-«вагнерівців», – написав Порошенко у Facebook.

«Очевидно, йдеться про персональну відповідальність Зеленського, який особисто перекреслив важку і вкрай небезпечну роботу фахівців-розвідників. Міру такої відповідальності має встановити тільки ТСК, уповноважена розслідувати зрив спецоперації. До того ж, у такій комісії представники провладної фракції не повинні мати більшості через конфлікт інтересів», – зазначив Порошенко.

На думку експрезидента, влада має дати відповідь суспільству на питання, хто злив деталі операції.

«Мають бути негайно відсторонені і зняті зі своїх посад всі, присутні на нараді в Офісі президента, де обговорювався фінал спецоперації. Ми вимагаємо від Зеленського припинити переслідування розвідників, негайно поновити в ЗСУ всіх незаконно звільнених військовослужбовців та надати їм охорону», – написав експрезидент.

Також він вимагає від правоохоронних органів порушити кримінальні справи за фактом державної зради та перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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