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Байден тимчасово передасть президентські повноваження Гарріс

Президент США пройде колоноскопію під анестезією.

Байден тимчасово передасть президентські повноваження Гарріс
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден тимчасово передасть повноваження віцепрезидентці Камалі Гарріс. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, пише Reuters.

В американського президента на п'ятницю запланована колоноскопія (діагностична процедура, під час якої лікар оглядає стан внутрішньої поверхні товстої кишки за допомогою спеціального зонда), яка передбачає анестезію.

Поки Байден буде непритомний, обов'язки президента виконуватиме Гарріс. Вона стане першою жінкою з президентськими повноваженнями в історії США.

Президент Байден пройде медичну процедуру в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда в місті Бетесда біля Вашингтона.

Подібні випадки в історії США уже були. Президент Джордж Буш-молодший двічі передавав повноваження віцепрезиденту, коли робив колоноскопію в 2002 і 2007 роках.

Байдену в суботу, 20 листопада, виповнюється 79 років. Він є найстарішим обраним президентом в історії США, і при цьому він казав, що планує балотуватися на другий термін в 2024 році.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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