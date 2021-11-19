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Пленарне засідання Ради закрилося без голосування за законопроєкти і звіт ТСК по вагнерівцях

В залі засідань залишилася тільки невелика кількість депутатів. 

Верховна Рада закрила пленарне засідання 19 листопада без розгляду звіту парламентської тимчасової слідчої комісії щодо вагнергейту. Також не розглядали жоден законопроєкт.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив про закриття засідання о 13:17.

"Шановні народні депутати, ми завершуємо сьогоднішній день. Наступного тижня народні депутати працюють із виборцями. Чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок, 30 листопада, о 10 годині", – оголосив Стефанчук.

Зал Ради на момент закриття засідання
Фото: Скрін
Зал Ради на момент закриття засідання

Порядок денний ВР на сьогодні передбачав розгляд звіту ТСК про зрив спецоперації щодо вагнерівців, а також низки законопроєктів, зокрема про заборону на продаж сигарет особам до 21 року. 

Після години запитань до уряду і виступів кількох депутатів було оголошено дострокову перерву за вимогою фракції "Слуга народу" і групи "За майбутнє". Вона тривала близько години. Після перерви головуючий на засіданні Олександр Корнієнко зачитав депутатські запити, потім парламентарі виступили із заявами і пропозиціями. 

За словами голови фракції "Голос" Ярослава Железняка, вранці в Раді було небагато депутатів, а під час перерви розʼїхалася й частина тих, хто прийшов. Железняк припустив, що звіт ТСК не розглядатимуть, бо максимум за нього назбиралося б 200 голосів при 226 необхідних.

Учора парламент також достроково закрив скликане Зеленським позачергове засідання щодо фінансових питань. Причиною стало задимлення пульта для голосування одного з нардепів – його колеги сказали, що в залі складно перебувати через наслідки інциденту.

При цьому парламент не зміг із спершої спроби проголосувати за дострокове закриття – не вистачило голосів. Олександр Корнієнко був змушений вдруге ставити аналогічну пропозицію на розгляд. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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