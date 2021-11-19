ДБР почало розслідувати джерела витоку опублікованих Соколовою документів щодо "вагнергейту"

Державне бюро розслідувань почало перевірку джерел витоку документів щодо діяльності спецслужб у так званій справі "вагнерівців".

У пресслужбі ДБР повідомили про відкриття провадження за ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

"У межах відкритого кримінального провадження буде здійснена перевірка щодо автентичності цих документів, а також встановлено військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку", – зазначили в ДБР.

Нагадаємо, що 18 листопада Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер". Серед документів – доповідна записка начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану, датована 22 червня 2020 року. Інший документ – затверджений Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню", підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року.

Документ підтверджує придбання квитків на літак "Turkish Airlines" сполученням Мінськ – Стамбул для 33 осіб на 25 липня та для 14 осіб на 27 липня 2020 року, а також придбання інших квитків після перенесення дати вильоту.

Попри те, що операція зірвалася і Білорусь зрештою передала "вагнерівців" Росії, у ГУР вирішили "вважати спеціальний захід "Авеню" проведеним", а витрати на нього у сумі 719 382 гривні і 34 копійки – "виправданими".

В Офісі президента заявили, що "це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави".

Соколова оприлюднила документи, за її словами, підкинутими їй до офісу, наступного дня після виходу розслідування Bellingcat. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень.

Вагнергейт – це справа розслідування зриву спецоперації із затримання російських бойовиків, які воювали проти України.

Як відомо, 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддає Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер". Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців. Він також сказав, що обговорював питання "вагнерівців" з Олександром Лукашенком по телефону, коли найманці на автобусах заїхали на територію Білорусі.