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Монастирський не виключає, що Росія перекидатиме мігрантів з білоруського кордону в Україну

Правоохоронці визначили 10 найбільш вразливих ділянок на кордоні. 

Монастирський не виключає, що Росія перекидатиме мігрантів з білоруського кордону в Україну
Фото: Lb.ua

Міністерство внутрішніх справ не виключає, що Росія для подальшої ескалації міграційної кризи буде намагатися переправити нелегальних мігрантів з Білорусі в Україну. 

Про це під час години запитань до уряду повідомив голова МВС Денис Монастирський.

"Можна спрогнозувати, що в Кремлі намагатимуться використати дестабілізуючу ситуацію наповну, завдати максимальної репутаційної шкоди ЄС і Україні. Ми не виключаємо, що Росія зважиться на спрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальних мігрантів", – зазначив він.

Українська розвідка і структури МВС прорахували всі можливі ділянки, на яких може трапитися прорив. Їх 10 і вони займають 270 км. Для посиленого контролю за кордоном залучена авіація, а за два тижні МВС і Міноборони проведуть спільні навчання для відпрацювання сценаріїв протидії напливу мігрантів.

Презентація Монастирського в Раді
Фото: Скрін
Презентація Монастирського в Раді

Монастирський попередив, що у разі потреби Верховна Рада повинна бути готова до запровадження надзвичайного стану в прикордонних областях або районах. 

Міністр зазначив, що для охорони кордону вживатимуть ешелонний метод: перший ешелон правоохоронців не матиме зброї, а в разі агресивних порушень в другому ешелоні передбачено використання спецзасобів і зброї. В разі загрози життю і здоровʼю прикордонників застосовуватимуть вогнепальну зброю. 

Монастирський додав, що зараз ситуація на кордоні з РБ Білорусь контрольована та стабільна. 

Нагадаємо, що міграційна напруга зросла на тлі обіцянок Олександра Лукашенка послабити контроль за білоруським кордоном у відповідь на введені проти нього санкції Євросоюзу.

Точна кількість мігрантів невідома, однак 13 листопада польські прикордонники заявили, що з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувають до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі може перебувати до 20 тисяч мігрантів. Це громадяни країн Близького Сходу, переважно Іраку та Сирії.  

Прикордонники Білорусі не тільки не заважають мігрантам, які хочуть потрапити до ЄС, а й допомагають їм нищити загородження на кордоні з Польщею. 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України. Аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен кілька днів тому під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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