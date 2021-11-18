​Моравецький: метою міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки Росії до агресії проти України

Лукашенко і Путін діють спільно, але їх плани невідомі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України.

Моравецький заявив в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, яке було опубліковано у четвер, 18 листопада.

"Ми не можемо нічого виключати", - сказав прем'єр-міністр, відповідаючи на питання про загрозу війни.

"Очевидно, що Лукашенко і Путін дотримуються стратегії, що має на меті роз'єднання та дестабілізацію Заходу. Ми не знаємо, що іще вони планують. Можливо також, що криза на кордоні має на меті лише відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні", - сказав Моравецький.

За його словами, він сподівається на те, що міжнародний тиск спрацює і зупинить потік мігрантів з Білорусі. Після цього Європейський союз готовий допомогти повернути цих людей на батьківщину.

Нагадаємо, що аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен кілька днів тому під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.