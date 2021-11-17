Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив проєкт оновленої резолюції по Криму

Резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній Асамблеї ООН в грудні.

17 листопада Третій комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт оновленої резолюції "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

Як повідомляє пресслужба МЗС України, це вже шоста резолюція, присвячені ційтемі.

"Цьогоріч ключовими нововведеннями стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Крім того, документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, вимагає звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

Підкреслюється, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

Проєкт резолюції наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

У документі засуджуються незаконні дії РФ щодо знищення або переміщення культурних та природних цінностей України, розташованих у Криму. Міжнародна спільнота констатує, що такі дії мають на меті цілеспрямоване викреслення української та кримськотатарської культурної ідентичності з етнокультурного ландшафту півострова.

Міститься заклик до Росії припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму. У документі засуджується проведений РФ Всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму.

Резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній Асамблеї ООН в грудні.

МЗС України привітало схвалення проєкту оновленої кримської резолюції та подякувало країнам, які підтримали ухвалення цього документу.

“Вітаємо схвалення проєкту оновленої кримської резолюції в Третьому комітеті Генасамблеї. Вдячні державам-членам ООН, які стали співавторами та голосували за цей документ. Схвалення цієї резолюції на ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення нашої територіальної цілісності”, - приводить пресслужба МЗС слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Міністр додав, що українська дипломатія продовжить консолідувати міжнародний тиск на Росію, аби пришвидшити деокупацію Кримського півострова.

Нагадаємо, що 27 березня 2014 року ГА ООН переважною більшістю голосів схвалила резолюцію 68/262 про підтримку територіальної цілісності України.

Незважаючи на вимоги Генеральної асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. У зв'язку з цим ГА ООН ухвалила низку резолюцій про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі (71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192) та про проблему мілітарізації окупованого Росією півострова (73/194, 74/17, 75/29).