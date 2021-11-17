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Ракета Vega з українським двигуном вивела на орбіту французькі розвідувальні супутники

Це третій успішний старт ракети-носія Vega у 2021 році.

Ракета Vega з українським двигуном вивела на орбіту французькі розвідувальні супутники
Фото: nkau.gov.ua

У вівторок, 16 листопада, з космодрому Куру у Французькій Гвіані запустили ракету-носій Vega з двигуном РД-843 виробництва "Південмашу" для виведення на орбіту трьох розвідувальних супутників ERES на замовлення Міністерства оборони Франції.

Про це повідомило Державне космічне агентство України.

Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та виготовлений "Південмашем".

Це третій пуск ракети-носія Vega у цьому році, а усього з 2012 року Vega стартувала 20 разів. За цей час було виведено на орбіту 111 космічних апаратів.

Фото: nkau.gov.ua

У 2021 році також відбулося два успішні пуски американської ракети Antares, основну конструкцію першого ступеня якої розробило КБ "Південне" та виготовив "Південмаш". Починаючи з 2013 року ракета доставила на МКС 16 транспортних кораблів Cygnus з вантажем NASA.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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